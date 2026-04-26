Спасатели обследуют дно Волги в поисках пропавшего рыбака

Напомним, 24 апреля четверо жителей Светлоярского района отправились на рыбалку в район хутора Громки. Когда они начали возвращаться, связь с ними прервалась. Позже на противоположном берегу Волги обнаружили тело одного из рыбаков. Затем, утром 25 апреля, в Западном МСУТ СК сообщили об обнаружении тел трёх погибших.