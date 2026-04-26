Спасатели обследуют дно Волги в поисках пропавшего рыбака

Поиски ведутся как с поверхности воды, так и в её глубинах.

В Светлоярском районе Волгоградской области продолжаются поиски пожилого мужчины, пропавшего после крушения лодки с четырьмя рыбаками. К операции подключились водолазы ГКУ «Служба спасения» под руководством начальника водолазной службы Дмитрия Печенкина.

Напомним, 24 апреля четверо жителей Светлоярского района отправились на рыбалку в район хутора Громки. Когда они начали возвращаться, связь с ними прервалась. Позже на противоположном берегу Волги обнаружили тело одного из рыбаков. Затем, утром 25 апреля, в Западном МСУТ СК сообщили об обнаружении тел трёх погибших.

Сегодня, 26 апреля, в Службе спасения Волгоградской области уточнили, что поиски последнего пропавшего по-прежнему ведутся. По информации v1.ru этим мужчиной может оказаться Александр Назаров, известный волгоградский застройщик.

Спасатели ведут поиски с поверхности воды и обследуют дно акватории с помощью водолазов. Руководит работами начальник водолазной службы Дмитрий Печенкин.

Ранее сообщалось об идущей на Волгоградскую область непогоде.