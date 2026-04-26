Новосибирская учительница умерла во время суда с врачами

Валерия, учительница начальных классов, в 2024 году подала иск к клинике, где ей после ковида поставили диагноз «фиброз» вместо онкологии, сообщает «КП-Новосибирск».
Лишь спустя время торакальный хирург обнаружил рак лёгкого. Женщина перенесла операции, но болезнь прогрессировала. 14 января 2026 года она умерла в реанимации от сердечной недостаточности, тромбоза и метастазов в печени.
«Вы смотрите, в заключении указано “консультация онколога”. Пульмонолог в ответ: “Я считаю, не нужно”», — рассказывала педагог о разговоре с врачом.
30 марта суд прекратил гражданское дело в связи со смертью истца. Адвокат семьи Людмила Шпак заявила, что родственники намерены обжаловать решение, так как их не извещали о заседаниях.