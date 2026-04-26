Уралец воровал зерновой кофе и продавал его на улице

В Первоуральске задержали 36-летнего мужчину, который воровал из магазинов зерновой кофе, а потом продавал его на улице за 1400 рублей. Ущерб магазинам составил 28 тысяч рублей. Ранее уралец уже был судим за кражи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Первоуральска.