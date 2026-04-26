Уралец воровал зерновой кофе и продавал его на улице

В Первоуральске задержали 36-летнего мужчину, который воровал из магазинов зерновой кофе, а потом продавал его на улице за 1400 рублей. Ущерб магазинам составил 28 тысяч рублей. Ранее уралец уже был судим за кражи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Первоуральска.
— В период с 10 по 26 февраля мужчина совершил шесть эпизодов хищения зернового кофе из магазинов города. По данным дознания, злоумышленник прятал похищенное под куртку и проходил кассовую зону без оплаты, — отметили в ведомстве.
Теперь на кофемана заведено уголовное по первой части 158 статьи УК РФ (Кража). В его деле шесть преступных эпизодов. Сейчас мужчина находится под подпиской и невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.