В Перми возбудили дело после падения ребенка с каталки в частной больнице

Следственный отдел по Ленинскому району Перми возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности на основании информации журналистов.
В СМИ сообщалось, что в одной из частных клиник краевой столицы 13-летний подросток упал с кушетки-каталки после плановой операции и травмировал голову.
«В публикации приводятся доводы о том, что причиной инцидента стала ошибка сотрудников клиники», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.
В настоящее время правоохранители изучают материалы, чтобы дать оценку действиям персонала медучреждения.