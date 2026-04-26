Автокатастрофа из-за скользкой дороги произошла под Петербургом

Госавтоинспекция зафиксировала первое ДТП, вызванное снегопадом, пришедшим в Петербург и окрестности. Как сообщает комитет по законности и правопорядку Ленинградской области, авария произошла на трассе Р-21 «Кола».
— Около полудня за 39- м километре произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузового автомобиля Sitrak, а в час дня на 41-м километре водитель BMW совершил наезд на препятствие. В результате обеих аварий, к счастью, пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
На помощь участникам ДТП выезжали региональные спасательные службы и пожарные. Как уточнили в комитете, аварии спровоцированы снегопадом, который обрушился на Северную столицу.
— В регионе сохраняется сложная дорожная обстановка из-за непогоды. На дорогах происходят ДТП: водители не справляются с управлением, в том числе из-за несвоевременно замененной резины, — сообщили в комитете.