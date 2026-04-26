Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье обнаружили пять погибших лосей и кабана

Рейд провели по сообщению местного жителя в социальной сети.

Останки пяти погибших лосей и кабана обнаружили в Нытвенском округе, сообщили на странице «ГБУВК Нытвенская СББЖ».

Рейд провели после информации от местного жителя в соцсетях.

Специалисты вместе с охотинспектором нашли останки всех животных, отобрали пробы и отправили их в пермскую ветлабораторию на анализ — нужно проверить, не были ли лоси заражены особо опасными инфекциями. Во время рейда обнаружили и мёртвого кабана. У него взяли пробы на африканскую чуму свиней.

Все туши утилизировали на площадке сжигания биоотходов Нытвенского охотхозяйства. Автора сообщения поблагодарили за помощь в рейде.