В Прикамье обнаружили пять погибших лосей и кабана

Останки пяти погибших лосей и кабана обнаружили в Нытвенском округе, сообщили на странице «ГБУВК Нытвенская СББЖ».
Рейд провели после информации от местного жителя в соцсетях.
Специалисты вместе с охотинспектором нашли останки всех животных, отобрали пробы и отправили их в пермскую ветлабораторию на анализ — нужно проверить, не были ли лоси заражены особо опасными инфекциями. Во время рейда обнаружили и мёртвого кабана. У него взяли пробы на африканскую чуму свиней.
Все туши утилизировали на площадке сжигания биоотходов Нытвенского охотхозяйства. Автора сообщения поблагодарили за помощь в рейде.