Детей выносили по лестнице: МЧС эвакуировало жильцов из горящей квартиры

При пожаре в жилом доме на Российской спасли 10 человек, один погиб.

Источник: МЧС РФ

В Челябинска в четырехэтажном жилом доме по улице Российская произошел пожар. Загорелись вещи в квартире на третьем этаже. Огонь охватил 15 квадратных метров. На тушении работали 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

На третьем этаже спасатели обнаружили 61-летнего мужчину уже без признаков жизни.

Остальных жильцов удалось спасти. Шесть человек с помощью спаскомплектов спустили по маршевым лестницам в сопровождении пожарных. Еще четверых, включая двоих детей, эвакуировали через автолестницу.

Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной пожара.