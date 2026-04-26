Детей выносили по лестнице: МЧС эвакуировало жильцов из горящей квартиры

В Челябинска в четырехэтажном жилом доме по улице Российская произошел пожар. Загорелись вещи в квартире на третьем этаже. Огонь охватил 15 квадратных метров. На тушении работали 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.
На третьем этаже спасатели обнаружили 61-летнего мужчину уже без признаков жизни.
Остальных жильцов удалось спасти. Шесть человек с помощью спаскомплектов спустили по маршевым лестницам в сопровождении пожарных. Еще четверых, включая двоих детей, эвакуировали через автолестницу.
Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной пожара.