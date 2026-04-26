На юге Волгограда маршрутка № 79 сгорела на остановке

Сегодня, 26 апреля, в Красноармейском районе Волгограда сгорел микроавтобус, который.

Сегодня, 26 апреля, в Красноармейском районе Волгограда сгорел микроавтобус, который следовал по маршруту № 79. Очевидцы сообщают, что в тушении пожара помогали все, кто мог.

— Водители других машин, которые увидели это, прибежали на помощь. Тушили, как говорится, всем миром, — рассказали очевидцы.

Видео с места происшествия появились в местных пабликах.

Канал «Волгоград. Красноармейский» сообщил, что микроавтобус сгорел на остановке Проспект Героев Сталинграда (Виноградная). Маршрут № 79, напомним, курсирует между поселками Татьянка-1 и Заря.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в 15:16 мск на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда.

— Горел автомобиль «Газель Некст» 2024 года выпуска по всей площади. Подразделения 6-ПСЧ ликвидировали горение в 15:25. Причина пожара устанавливается, — рассказали в региональном МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео: «Волгоград. Красноармейский» / t.me.

