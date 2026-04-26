Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь выдвинулась группа спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

«Спасатели отряда “КРЫМ-СПАС” оказали помощь трем рыбакам в Ленинском районе», — сказано в сообщении.

Информация о том, что в районе села Семеновка в открытое море уносит трех человек на резиновой лодке с мотором поступила в воскресенье. Потребовалась помощь спасателей, уточнили в МЧС.

Спасатели оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Пострадавших обнаружили в 400 метрах от берега и благополучно доставили к берегу.

«Выяснилось, что двигатель лодки вышел из строя, что и стало причиной происшествия. В медицинской помощи никто не нуждался», — добавили спасатели.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше