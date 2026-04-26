Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море

«Спасатели отряда “КРЫМ-СПАС” оказали помощь трем рыбакам в Ленинском районе», — сказано в сообщении.
Информация о том, что в районе села Семеновка в открытое море уносит трех человек на резиновой лодке с мотором поступила в воскресенье. Потребовалась помощь спасателей, уточнили в МЧС.
Спасатели оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Пострадавших обнаружили в 400 метрах от берега и благополучно доставили к берегу.
«Выяснилось, что двигатель лодки вышел из строя, что и стало причиной происшествия. В медицинской помощи никто не нуждался», — добавили спасатели.