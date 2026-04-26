Хотела отнести костыли подруге мамы: на Урале завершены поиски 50-летней женщины

В Нижнем Тагиле завершены поиски 50-летней Анны Чудновой. Женщина пропала 20 июля 2025 года. Поисками женщины занималась полиция и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». К сожалению, Анну нашли погибшей 20 апреля.
— Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — написали в соцсетях поискового отряда.
По словам волонтеров, в день пропажи Анна вышла из дома, чтобы отнести костыли маминой подруге. У женщины были ментальные проблемы, из-за которых она была очень добра и доверчива к людям.