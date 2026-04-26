Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве несколько человек отравились после посещения фитнес-клуба

На юге Москвы несколько человек отравились после посещения фитнес-клуба.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Несколько человек отравились после посещения фитнес-клуба на юге Москвы, прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, сообщили в столичном надзорном ведомстве.

По предварительной информации, во время посещения бассейна в фитнес-клубе на Хлебозаводском проезде несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Двоих доставили в больницу.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре», — говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе «Макс».