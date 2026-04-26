В Башкирии возобновили дело о гибели детей в лагере в 2000 году

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РБ Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью двух несовершеннолетних в 2000 году на территории детского лагеря.

По данным пресс-службы ведомства, в эфире федеральной правовой программы был показан сюжет, в котором родители погибших детей сообщили, что в лагере проводились сектантские практики и обряды. По их словам, одна из женщин, работавших в то время с детьми, сейчас возглавляет организацию, имеющую признаки секты. Родители утверждают, что руководство лагеря не понесло ответственности за случившееся, а женщина продолжает свою деятельность.

По данным следствия, тело одного из погибших детей до сих пор не найдено. Следователи возобновили расследование уголовного дела по статье «убийство».

СК