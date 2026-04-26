В жилом доме в Агидели вспыхнул электросамокат

Мужчина заметил запах гари и успел предотвратить серьезный пожар.

Источник: МЧС РФ

В Агидели произошел пожар в многоквартирном доме, причиной которого стал электросамокат. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предварительным данным, владелец устройства проснулся от посторонних звуков и запаха гари, исходивших от аккумулятора. Мужчина успел вынести самокат в подъезд, где тот вскоре загорелся, сопровождаясь хлопками.

На место прибыли сотрудники МЧС России, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Как сообщил хозяин, электросамокат был приобретен на маркетплейсе всего неделю назад. Обстоятельства происшествия устанавливаются.