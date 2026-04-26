Под Волгоградом третьи сутки ищут рыбака, пропавшего в шторм с компанией

В Волгоградской области третьи сутки ищут рыбака, который с приятелями попал на.

В Волгоградской области третьи сутки ищут рыбака, который с приятелями попал на лодке в шторм. Судно перевернулось. Тела троих мужчин ранее уже были обнаружены. Всего пропали четверо рыбаков в возрасте от 62 до 75 лет. В их числе — президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров.

— Продолжаются поиски без вести пропавшего накануне в Светлоярском районе Волгоградской области мужчины 1951 г.р. Поисковые работы ведутся как с поверхности воды, так и в её глубинах, для чего в настоящий момент привлечены силы и средства ГКУ Служба спасения под руководством начальника водолазной службы Дмитрия Печенкина, — сообщили спасатели.

Ранее пропавших рыбаков искали с помощью БПЛА. Тела троих мужчин, погибших в перевернувшейся лодке, были обнаружены и извлечены из воды 24−25 апреля.

В Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по данному факту Волгоградским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Известно, что 24 апреля четверо мужчин ушли на рыбалку в район хутора Громки. В райотдел полиции поступило сообщение, что накануне в 9 утра рыбаки возвращались на лодке домой и перестали выходить на связь. Тело одного из мужчин было обнаружено около 12:00 ч. на противоположном берегу Волги, в 2 км от места рыбалки. Тела еще двоих мужчин нашли позднее.

Фото: ГКУ Служба спасения.

