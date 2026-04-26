Жители трех районов под Новосибирском остались без света из-за урагана

В западных районах Новосибирской области специалисты «Россети Новосибирск» занимаются восстановлением электричества, которое пропало из-за урагана. Шквалистый ветер с порывами до 25−27 метров в секунду начал усиливаться во второй половине дня 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РЭС».
Непогода повредила линии электропередачи. Ветром срывало строительные материалы и ломало ветки деревьев, которые обрывали провода, также разрушались изоляторы. В итоге без света остались жители трех районов — Купинского, Чистоозерного и Куйбышевского.
Энергетики еще заранее перешли на режим повышенной готовности. Сейчас к ликвидации аварий привлекли более 80 сотрудников, 20 ремонтных бригад и 25 машин. Специалисты осматривают пострадавшие участки сетей и параллельно переводят потребителей на запасные схемы подачи электричества.
Работы идут медленнее, чем хотелось бы, из-за того, что сильные порывы ветра не прекращаются. Но энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области. Спасатели просят людей не подходить к оборванным проводам ближе восьми метров и соблюдать осторожность рядом с линиями электропередачи.