Появились новые подробности о ДТП с автобусом в Ленинградской области

В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. По данным полиции, водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, в результате аварии 63-летний пассажир автобуса погиб на месте, водитель автобуса позже скончался в больнице. Семнадцать пассажиров, в том числе две женщины в тяжелом состоянии, были госпитализированы.