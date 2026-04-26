Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились новые подробности о ДТП с автобусом в Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Водителю грузовика, обвиняемому в ДТП с автобусом в Ленобласти, где погибли два человека, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе общения со свидетелями по уголовному делу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: МЧС РФ

«Судом… принято решение о запрете обвиняемому общаться с потерпевшими (их представителями), свидетелями, а также лицами, которые будут допрошены по уголовному делу; а кроме того — управлять автомобилем или иным транспортным средством», — сообщает пресс-служба.

Суд также обязал обвиняемого самостоятельно являться по вызовам следователя, суда.

В пресс-службе судов Ленобласти отметили, что следствие настаивало на необходимости заключения обвиняемого под стражу, мотивируя это в том числе отсутствием у обвиняемого постоянного места жительства в Ленинградской области. Прокуратура поддержала доводы следствия.

В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. По данным полиции, водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, в результате аварии 63-летний пассажир автобуса погиб на месте, водитель автобуса позже скончался в больнице. Семнадцать пассажиров, в том числе две женщины в тяжелом состоянии, были госпитализированы.