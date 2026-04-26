Женщина пострадала из-за сорванного ветром шифера в Павлодарской области

«В Актогайском районе Павлодарской области после стихии пострадала женщина 1985 года рождения. Она поступила в Актогайскую районную больницу в 15:30 с ушиблено-резаной раной лица. Состояние при поступлении средней степени тяжести», — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области в воскресенье.
Ей оказали первичную медицинскую помощь и стабилизировали состояние.
В ведомстве рассказали, что планируется транспортировка пациентки в отделение челюстно-лицевой хирургии Павлодарской городской больницы № 1 для дальнейшего специализированного лечения.
В Павлодарской области по данным синоптиков порывы ветра достигают 23−28 метров в секунду, временами превышают 30 и более метров. В связи с неблагоприятными погодными условия все службы области переведены в усиленный круглосуточный режим работы. Жителей призывают оставаться дома.