Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина пострадала из-за сорванного ветром шифера в Павлодарской области

Павлодар. 26 апреля. КазТАГ — Жительница Актогайского района получила травму лица после того, как сильным ветром с жилого дома сорвало фрагмент шифера с крыши жилого дома, передает КазТАГ.

«В Актогайском районе Павлодарской области после стихии пострадала женщина 1985 года рождения. Она поступила в Актогайскую районную больницу в 15:30 с ушиблено-резаной раной лица. Состояние при поступлении средней степени тяжести», — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области в воскресенье.

Ей оказали первичную медицинскую помощь и стабилизировали состояние.

В ведомстве рассказали, что планируется транспортировка пациентки в отделение челюстно-лицевой хирургии Павлодарской городской больницы № 1 для дальнейшего специализированного лечения.

В Павлодарской области по данным синоптиков порывы ветра достигают 23−28 метров в секунду, временами превышают 30 и более метров. В связи с неблагоприятными погодными условия все службы области переведены в усиленный круглосуточный режим работы. Жителей призывают оставаться дома.