В Ростове двух сестер задержали за танец у собора

В Донской столице в сеть попало видео, на котором две девушки танцуют рядом с собором Пресвятой Богородицы. Ролик вызвал возмущение: по словам пользователей, горожанки вели себя неподобающим образом и проявили неуважение к чувствам верующих людей.
Сотрудники полиции установили личности участниц правонарушения. Ими оказались две сестры в возрасте 17 и 36 лет. Задержанные признали вину, однако внятно объяснить мотивы своих действий не смогли.
В их отношении составили административные протоколы по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики». Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Также девушки извинились перед верующими и пообещали, что впредь такого не повторится.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.