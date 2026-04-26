В Ростове двух сестер задержали за танец у собора

В Ростове сестры извинились перед верующими за танец у собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице в сеть попало видео, на котором две девушки танцуют рядом с собором Пресвятой Богородицы. Ролик вызвал возмущение: по словам пользователей, горожанки вели себя неподобающим образом и проявили неуважение к чувствам верующих людей.

Сотрудники полиции установили личности участниц правонарушения. Ими оказались две сестры в возрасте 17 и 36 лет. Задержанные признали вину, однако внятно объяснить мотивы своих действий не смогли.

В их отношении составили административные протоколы по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики». Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Также девушки извинились перед верующими и пообещали, что впредь такого не повторится.

