Сильный ветер в Воронеже повалил первые 10 деревьев

Городские службы Воронежа зафиксировали первые последствия непогоды. Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление ГО ЧС, к вечеру 26 апреля на номер 112 поступило уже 10 заявок об упавших деревьях в разных районах города.
Несмотря на падение крупных веток и стволов, по предварительным данным, обошлось без серьезных последствий. В администрации подчеркнули, что на текущий момент пострадавших среди людей нет, а значимых повреждений городского имущества или частного транспорта не зафиксировано.
Спасатели и коммунальные службы продолжают следить за ситуацией и оперативно отрабатывать поступающие вызовы. Горожан просят оставаться бдительными, так как сильный ветер, по прогнозам синоптиков, задержится в регионе еще на сутки.