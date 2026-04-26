Сильный ветер в Воронеже повалил первые 10 деревьев

В городском управлении ГО и ЧС сообщили, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Городские службы Воронежа зафиксировали первые последствия непогоды. Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление ГО ЧС, к вечеру 26 апреля на номер 112 поступило уже 10 заявок об упавших деревьях в разных районах города.

Несмотря на падение крупных веток и стволов, по предварительным данным, обошлось без серьезных последствий. В администрации подчеркнули, что на текущий момент пострадавших среди людей нет, а значимых повреждений городского имущества или частного транспорта не зафиксировано.

Спасатели и коммунальные службы продолжают следить за ситуацией и оперативно отрабатывать поступающие вызовы. Горожан просят оставаться бдительными, так как сильный ветер, по прогнозам синоптиков, задержится в регионе еще на сутки.