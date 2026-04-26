В Ростове полиция задержала местных жительниц, устроивших танцы у храма. Сотрудники полиции привлекли к ответственности двух девушек, снявшихся в видео, где они танцуют на территории, прилегающей к собору Пресвятой Богородицы. Участницам ролика, появившегося в сети, 36 и 17 лет. Информация об инциденте была опубликована в официальных аккаунтах регионального управления МВД.
Опубликованные кадры спровоцировали волну возмущения среди интернет-пользователей.
Как отмечается в сообщении ведомства, задержанные не стали отрицать свою вину, однако не смогли дать внятных пояснений относительно причин, побудивших их к такому поведению.
На девушек были оформлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 5.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, религиозной символики и атрибутики.