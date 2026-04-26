ЗАЭС на время полностью утратила внешнее энергоснабжение

Агентство уточнило, что это произошло в 15-й раз с начала вооруженного конфликта.
«Предполагаемая причина — короткое замыкание на распределительном устройстве. Внешнее электроснабжение было восстановлено спустя час», — говорится в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Агентство подчеркнуло, что это произошло в день, когда мир отмечал скорбную 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.
«МАГАТЭ продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить новую ядерную аварию», — привело агентство слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.