Оползень раздавил деревню в Нижегородской области

В селе Ендовищи Краснооктябрьского района произошла масштабная природная катастрофа: мощный оползень нанес серьезный урон жилой застройке. Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, огромная масса грунта буквально раздавила стены домов, оставив на земле глубокие разломы, напоминающие последствия сильного землетрясения.
Ситуация усугубляется критическим состоянием инфраструктуры. На двух пострадавших улицах было экстренно прекращено газоснабжение, срок отключения которого составляет трое суток. В довершение бедствий вечером коммунальные службы приступили к перекрытию подачи воды.
Местные жители сообщают, что остались не только без жизненно важных ресурсов, но и без отопления, что в текущих условиях ставит их на грань выживания. Власти региона обещают восстановить коммуникации к завтрашнему дню. однако люди опасаются, что масштаб повреждений потребует куда более длительного вмешательства.