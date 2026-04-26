В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается нагон воды

В Ростовской области из-за сильного ветра специалисты прогнозируют нагон воды в Дону. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, неблагоприятные явления ожидаются в устье реки в районе Азова 26 и 27 апреля.
— Уровень воды достигнет неблагоприятной отметки 610 см, — сказали спасатели.
В МЧС попросили жителей быть внимательными и осторожными.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что ученые из Ростова бьют тревогу из-за того, что почва теряет свои плодородные свойства. Одна из причин кроется в том, что сильные ветра сдувают верхний слой чернозема.
