Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается нагон воды

В устье Дона уровень воды может достигнуть неблагоприятной отметки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за сильного ветра специалисты прогнозируют нагон воды в Дону. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, неблагоприятные явления ожидаются в устье реки в районе Азова 26 и 27 апреля.

— Уровень воды достигнет неблагоприятной отметки 610 см, — сказали спасатели.

В МЧС попросили жителей быть внимательными и осторожными.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что ученые из Ростова бьют тревогу из-за того, что почва теряет свои плодородные свойства. Одна из причин кроется в том, что сильные ветра сдувают верхний слой чернозема.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.