В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается нагон воды

В Ростовской области из-за сильного ветра специалисты прогнозируют нагон воды в Дону. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, неблагоприятные явления ожидаются в устье реки в районе Азова 26 и 27 апреля.