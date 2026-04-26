В Багратионовском районе погиб рабочий во время установки фонарных столбов

«По предварительным данным, в поселке Тишино Багратионовского района мужчина выполнял работы по установке опор фонарных столбов, — сообщает пресс-служба ведомства. — В процессе произошел обрыв троса, фиксирующего бур, в результате чего оборудование упало на рабочего. От полученной травмы головы он погиб на месте происшествия».