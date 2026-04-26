На Урале нашли мертвой женщину, бесследно пропавшую почти год назад

В Нижнем Тагиле найдено тело 50-летней Анны Чудновой, пропавшей в июле 2025 года. Останки обнаружил сторож в промышленной зоне, пишет E1.
Женщина ушла из дома 20 июля прошлого года, чтобы отнести костыли знакомой матери. С собой у неё не было ни телефона, ни денег, ни украшений. Родные сразу забили тревогу, но в полиции предположили, что она могла «загулять» в День металлурга.
У Анны были диагностированы шизофрения и эпилепсия, она нуждалась в ежедневном приёме лекарств. Мать пропавшей Маргарита рассказывала, что дочь была очень доверчивой и могла рассказать о себе всё кому угодно.
Волонтёры «ЛизаАлерт» безуспешно искали женщину с июля 2025 года и остановили поиски только 20 апреля 2026-го. Тело опознали по вещам — из-за сильного разложения визуальная идентификация была невозможна. Подробности смерти женщины выясняются.