Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале нашли мертвой женщину, бесследно пропавшую почти год назад

В Нижнем Тагиле найдено тело 50-летней Анны Чудновой, пропавшей в июле 2025 года. Останки обнаружил сторож в промышленной зоне, пишет E1.

Женщина ушла из дома 20 июля прошлого года, чтобы отнести костыли знакомой матери. С собой у неё не было ни телефона, ни денег, ни украшений. Родные сразу забили тревогу, но в полиции предположили, что она могла «загулять» в День металлурга.

У Анны были диагностированы шизофрения и эпилепсия, она нуждалась в ежедневном приёме лекарств. Мать пропавшей Маргарита рассказывала, что дочь была очень доверчивой и могла рассказать о себе всё кому угодно.

Волонтёры «ЛизаАлерт» безуспешно искали женщину с июля 2025 года и остановили поиски только 20 апреля 2026-го. Тело опознали по вещам — из-за сильного разложения визуальная идентификация была невозможна. Подробности смерти женщины выясняются.