Жители Стамбула испугались, приняв звуки из машины за землетрясение

Посетители кафе в Стамбуле выбежали из здания, когда услышали звуки мощной аудиосистемы проезжавшего мимо автомобиля. Звуки испугали стамбульцев, которые приняли его за землетрясение.
В интернете была опубликована видеозапись, позволяющая увидеть, как посетители кафе, играющие в настольную игру, резко бросают ее и бегут к дверям, где образовывают «пробку».
Очевидцы рассказали изданию Birgun, что здание стало шататься, а стекла тряслись так, как будто могли разбиться. Один из мужчин так резко встал, что со стола упали стаканы.
О том, что землетрясения не было, посетителям рассаказали позже.
