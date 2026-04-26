Двух россиянок задержали за танцы у храма в Ростове-на-Дону

В Ростове правоохранительные органы наложили штраф на двух девушек за танец на фоне собора Пресвятой Богородицы. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
— Видео вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях. Сотрудники полиции установили личности участников правонарушения. Задержанные признали вину и внятно объяснить мотивы своих действий не смогли, — говорится в публикации.
На девушек, родившихся в 1990 и 2009 годах, были составлены административные протоколы об административных правонарушениях за «умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики».
Кроме того, полиция опубликовала видео, на котором одна из девушек приносит извинения жителям Ростова.
До этого произошел другой скандал. Девушка опубликовала в интернете видео, на котором делает кальян на куличе, и подписала его: «Даже Христос от такого воскрес». Следственный комитет сообщил, что в отношении сотрудницы заведения возбудили уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Позже она удалила публикацию и написала, что просит прощения за свой «необдуманный поступок». «Вечерняя Москва» узнала у юриста, что грозит девушке.