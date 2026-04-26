Двух россиянок задержали за танцы у храма в Ростове-на-Дону

До этого произошел другой скандал. Девушка опубликовала в интернете видео, на котором делает кальян на куличе, и подписала его: «Даже Христос от такого воскрес». Следственный комитет сообщил, что в отношении сотрудницы заведения возбудили уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Позже она удалила публикацию и написала, что просит прощения за свой «необдуманный поступок». «Вечерняя Москва» узнала у юриста, что грозит девушке.