Раскрыты подробности гибели маленькой девочки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Следственный комитет раскрыл обстоятельства гибели девочки, которая вечером 26 апреля выпала из окна шестого этажа дома на улице Шефской, 59. Ребёнок разбился насмерть, сообщает Е1.
По данным СК, девочка осталась в комнате одна, пока мать находилась на кухне. E1 пишет, что ей было 6 лет, Ural Mash утверждает, что 8. Ребёнок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса, и выпал из окна. Тело обнаружили у подъезда рядом с сеткой.
Семья, где произошла трагедия, характеризуется как благополучная и полная, на учёте не состояла, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители призвали родителей устанавливать на окна блокираторы и защитные решётки, напомнив, что москитная сетка не выдерживает веса даже маленького ребёнка.