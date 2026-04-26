Число погибших при теракте в Колумбии увеличилось до 20

Число погибших в результате теракта на Панамериканском шоссе в Колумбии увеличилось до 20, заявил губернатор департамента Каука Октавио Гусман.
Как заявил Гусман, погибли 15 женщин и 5 мужчин. Все они совершеннолетние.
Из 36 пострадавших трое остаются в отделении интенсивной терапии.
25 апреля произошел взрыв, сильно повредивший дорожное полотно. Гусман сказал, что произошедшее стало «самой жестокой и беспощадной атакой по гражданскому населению за десятилетия».
