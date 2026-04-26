Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при теракте в Колумбии увеличилось до 20

Число погибших в результате теракта на Панамериканском шоссе в Колумбии увеличилось до 20, заявил губернатор департамента Каука Октавио Гусман.

Как заявил Гусман, погибли 15 женщин и 5 мужчин. Все они совершеннолетние.

Из 36 пострадавших трое остаются в отделении интенсивной терапии.

25 апреля произошел взрыв, сильно повредивший дорожное полотно. Гусман сказал, что произошедшее стало «самой жестокой и беспощадной атакой по гражданскому населению за десятилетия».

