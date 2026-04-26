В Крыму за выходные потушили два лесных пожара в Бахчисарайском районе и Симеизе

Минувшее воскресенье в Крыму выдалось жарким в прямом смысле слова. На полуострове зафиксировали сразу два возгорания в лесных массивах.

Как рассказала РИА «Новости» начальник пресс-службы крымского главка МЧС Дарья Диюнова, первый пожар вспыхнул в Бахчисарайском районе, неподалёку от села Баштановка. Там загорелась лесная подстилка. Огонь удалось локализовать на площади два гектара.

Второй инцидент произошёл на южном берегу, в районе посёлка Симеиз. Пожар оказался меньше по масштабу — его ликвидировали на участке в 250 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали.

Причины возгораний сейчас выясняют специалисты. С 1 апреля в Крыму официально действует пожароопасный сезон. В этот период в лесах категорически запрещено разводить костры, бросать непотушенные сигареты или оставлять на полянах стеклянные бутылки (особенно на солнце). Нарушителям грозят крупные штрафы. Спасатели призывают жителей и туристов быть максимально осторожными с огнём.

Ранее Life.ru рассказывал, как в одном из ЖК в Новой Москве мужчина устроил пожар, а позже упал с верхних этажей и умер. Очевидцы рассказывали, что сначала он прошёл в помещению пункта выдачи заказов, чтобы поджечь находящиеся там товары.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

