Шестилетняя девочка погибла, выпав из окна в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найдено тело шестилетней девочки. Предварительно, причина смерти — падение из окна после того, как ребёнок облокотился на москитную сетку, сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Источник: Life.ru

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту гибели малолетней. Трагедия произошла вечером 26 апреля в квартире на улице Шефской. Ребёнок остался в комнате один без присмотра взрослых.

«По всей видимости, во время инцидента ребенок остался в комнате наедине», — уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Мать в тот момент находилась на кухне и готовила еду.

В ведомстве отметили, что семья считается полной и благополучной, на профилактическом учёте не состояла. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковном ЖК «Дубки» шестилетний ребёнок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Рядом с телом нашли москитную сетку.

