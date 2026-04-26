Шестилетняя девочка погибла, выпав из окна в Екатеринбурге

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту гибели малолетней. Трагедия произошла вечером 26 апреля в квартире на улице Шефской. Ребёнок остался в комнате один без присмотра взрослых.
«По всей видимости, во время инцидента ребенок остался в комнате наедине», — уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Мать в тот момент находилась на кухне и готовила еду.
В ведомстве отметили, что семья считается полной и благополучной, на профилактическом учёте не состояла. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в подмосковном ЖК «Дубки» шестилетний ребёнок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Рядом с телом нашли москитную сетку.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.