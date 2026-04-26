Мужчина обстрелял соседей из пневматического пистолета в Татарстане

Стрельба во дворе в Татарстане. Видео © Telegram / Mash Iptash.
На записи с камеры видно, как к группе людей у подъезда подбегает мужчина в медицинской маске. Он целится в соседей из пистолета. Толпа разбегается и прячется за припаркованные машины.
Пострадал один местный житель. После медицинского обследования его отпустили домой. Оружие оказалось пневматическим. Стрелявшего доставили в отделение полиции. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в США женщина открыла огонь по толпе у кампуса Университета Индианы. Свидетели рассказали — перестрелке предшествовала драка между двумя женщинами. В результате инцидента пострадали девять человек.
