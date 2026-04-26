Число жертв взрыва в Колумбии выросло до 20

Ответственность за серию терактов (взрыв на шоссе стал одним из них) берёт на себя группировка «Хайме Мартинес». В её состав входят бывшие члены распущенной повстанческой организации FARC, которые в 2016 году не приняли мирное соглашение с правительством. Правительство Колумбии уже пообещало привлечь виновных к ответственности.