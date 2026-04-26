Под Ростовом в столкновении с «Ладой» пострадали двое молодых людей на питбайке

В Ростовской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором получили травмы несовершеннолетний водитель и его пассажир. Авария произошла в одном из сел Неклиновского района.
По информации региональной Госавтоинспекции, 56-летний мужчина за рулем «Лады Ларгус», двигаясь по второстепенной дороге, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении питбайку Hammer. В результате произошло столкновение с двухколесным транспортом под управлением 16-летнего подростка.
Удар был такой силы, что медицинская помощь потребовалась как самому юному водителю, так и его 22-летнему спутнику. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
