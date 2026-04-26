Мужчина открыл стрельбу в метро Харькова

Напомним, 18 апреля в Киеве произошла массовая стрельба в супермаркете. 58-летний мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе, после чего забаррикадировался в магазине и взял заложников. В результате теракта погибли семь человек, ещё около 15 пострадали. Стрелок был ликвидирован спецназом.