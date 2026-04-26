Два человека находятся в тяжёлом состоянии после атаки БПЛА на Вологодчину

«Пострадали 10 человек, в том числе 6 госпитализированы: двое находятся в тяжёлом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. Четыре человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение», — сказано в тексте.
Напомним, в Вологодской области беспилотник атаковал территорию азотного комплекса «Аммиак-3». В результате удара пострадал трубопровод высокого давления, по которому транспортировали серную кислоту. Специалисты оперативно провели замеры воздуха — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
