Посетители кафе в Стамбуле испугались, приняв звук из авто за землетрясение

Люди выбежали из здания на улицу.

Источник: Аргументы и факты

В Стамбуле посетители кафе выбежали на улицу, приняв дрожание стекол здания из-за звуков мощной аудиосистемы проезжавшего мимо автомобиля за землетрясение, передает портал Birgün.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 25 апреля в стамбульском районе Султангази. Посетитель кафе Орхан Кескин рассказал, что внезапно здание кафе начало шататься, стекла затряслись так, что еще чуть-чуть, и они разбились бы.

«Все решили, что это землетрясение, я выбежал одним из первых Был очень громкий звук, мы сильно паниковали. Потом на улице нам прохожие сказали, что никакого землетрясения не было», — рассказал он.

Кескин сказал, что причиной тряски стал подъехавший к зданию автомобиль с крайне мощной аудиосистемой.

На видеозаписи с камер наблюдения, которые опубликовал портал, спокойно играющие в настольную игру мужчины внезапно вскакивают и в панике выбегают из заведения. Инцидент произошел в субботу вечером.

Напомним, в ноябре 2025 года в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9, которое ощущалось в ряде районов Стамбула. Жители западных районов города рассказали, что толчки ощущались в течение нескольких секунд. Приложения раннего предупреждения направили уведомления примерно за минуту до землетрясения.