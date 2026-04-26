На Белгородчине при атаках ВСУ пострадала женщина, повреждены соцобъекты

В Белгороде беспилотник ударил по социальному объекту — пострадала кровля. В Шебекино повреждены легковой автомобиль, автобус и также кровля соцобъекта. В селе Ржевка посечён кузов грузовика, есть повреждения у легкового автомобиля и частного дома. В Новой Таволжанке огнём уничтожен частный дом, а в Архангельском после обстрела выбиты окна и повреждён забор.