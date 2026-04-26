Shot: Мать и бабушка перебежчика из Шебекина пострадали при атаке ВСУ

Мать и бабушка россиянина, который сбежал на Украину и присоединился к «Азову»*, пострадали в результате атаки ВСУ в Шебекине, Белгородская область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Женщинам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их отпустили на амбулаторное лечение. В публикации утверждается, что они являются родственницами 29-летнего Ивана, который несколько лет назад после общения с вербовщиками уехал на Украину. По информации канала, сначала он занимался вымогательством денег у бизнесменов в Харьковской области, а затем вступил в «Азов»* и начал воевать против ВС РФ. Его заочно обвиняют в посягательстве на жизнь российских военнослужащих.
Также утверждается, что летом прошлого года во время обстрела Шебекина серьезное ранение получил отец перебежчика, который был категорически против отъезда сына. Его госпитализировали в местную больницу, но спасти мужчину не удалось, говорится в публикации.
Ранее бывший офицер Лев Ступников также перешел на сторону украинских войск и находится в розыске в России за наведение ракет на своих сослуживцев. Он оказался должен банку более 100 тысяч рублей. Также стало известно, что Ступникова проверят на причастность к финансированию терроризма.
*Организация признана террористической и запрещена в России.