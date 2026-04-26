Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстонский погранкатер из-за неисправности вынесло в воды России

Судно с тремя членами экипажа временно оказалось на российской территории.

Источник: Аргументы и факты

Катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии из-за технической неисправности вынесло в российские воды на реке Нарва, пишет ERR, ссылаясь на ведомство.

Сообщается, что у патрульного катера M-32, который находился на дежурстве в районе Нарва-Йыэсуу, произошла поломка, в результате чего судно с тремя членами экипажа отнесло на российскую территорию. Сильный ветер не позволил пограничникам удержать катер даже с помощью якоря. О случившемся они уведомили российскую погранслужбу, а примерно через 15 минут экипажу удалось вернуть катер в воды Эстонии.

Отметим, река Нарва протекает по границе между Эстонией и Россией. Эстонский город Нарва и российский Ивангород находятся на противоположных берегах.

Ранее сообщалось, что ВС Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с РФ. Офицер инженерной службы Хардо Тоотс рассказал, что теперь противотанковые рвы протяженностью около 20 км будут прокладывать на частных территориях.