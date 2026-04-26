Эстонский погранкатер из-за неисправности вынесло в воды России

Сообщается, что у патрульного катера M-32, который находился на дежурстве в районе Нарва-Йыэсуу, произошла поломка, в результате чего судно с тремя членами экипажа отнесло на российскую территорию. Сильный ветер не позволил пограничникам удержать катер даже с помощью якоря. О случившемся они уведомили российскую погранслужбу, а примерно через 15 минут экипажу удалось вернуть катер в воды Эстонии.