Женщина ранена в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Пострадавшей при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области женщине оказали всю необходимую помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в «Максе».

По его словам, дрон атаковал сельхозпредприятие в хуторе Вязовской Краснояружского округа. Одна из сотрудниц почувствовала ухудшение состояния после удара и вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у женщины баротравму, оказали необходимую помощь на месте.

«Прибывшая бригада медиков оказала женщине с баротравмой всю необходимую помощь», — сообщил Гладков.

Также повреждены фасад и входная группа одного из корпусов предприятия. Кроме того, под ударами беспилотников оказались Белгород, Шебекино, Грайворон и несколько сел области. Повреждены жилые дома, автомобили, автобусы, социальные и коммерческие объекты, а в Новой Таволжанке огнем уничтожен частный дом.

Ранее сообщалось, что силы ПВО, Черноморского флота и мобильные группы в Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив 43 беспилотника. Однако в результате удара погиб мужчина 1983 года рождения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

