Под завалами ее нет, может быть жива: собаки взяли след пропавшей при атаке БПЛА школьницы

В Туапсе нашли новые следы 14-летней Леры Боковой, которая пропала после атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в ночь на 16 апреля. После разбора завалов тело девочки так и не обнаружили, а теперь родные и волонтеры надеются, что она могла спастись и уйти в сторону леса. Об этом сообщает «КП-Кубань».
Дрон ударил по дому рано утром, когда вся семья спала. Родителям удалось выбраться самим и вывести из огня брата супруги, который является инвалидом детства, а также пожилых родителей. Бабушка успела вынести на руках семилетнюю внучку.
«Я на своих плечах выносила также 7-летнюю внучку», — вспоминает Татьяна Бокова.
14-летняя Лера в этот момент исчезла. Отец пытался вернуться за дочерью, но сильный огонь уже не позволил ему попасть внутрь. Сначала девочку считали погибшей, однако после разбора завалов останков не нашли.
Позже рядом с лесом обнаружили четкий след босой ноги 36 размера, а это дало семье новую надежду. На поиски подключились волонтеры со всего Краснодарского края. Добровольцы начали прочесывать лес и заброшенные дома уже на следующий день после атаки.
«Пока мы разгребли комнату и выбрались, ушло минут 15. За это время Лера могла убежать», — рассказала мать девочки.
По словам волонтера Анатолия Землякова, отсутствие тела стало главным сигналом к тому, что девочка может быть жива. Кроме того, кинологические собаки смогли взять след, а ночью тепловизоры зафиксировали возможное движение возле одного из деревьев.
«Пока мы не можем понять, что творится с ребенком. Она ходит кругами, следы то появляются, то теряются. Мы продолжаем поиск», — отметил он.
Напомним, недавно Кубань подверглась массированной атаке со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате нее погибли двое детей. Кроме того, повреждено несколько зданий, в том числе пять частных домов. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно.