Польские и турецкие подрядчики взяли аванс за ремонт метро в Харькове

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Подрядные организации из Польши и Турции получили авансовые платежи за ремонт метрополитена в Харькове, а затем покинули страну под предлогом военной опасности, не проведя никаких работ. Об этом сообщили в УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области со ссылкой на источники в администрации Харькова.
Стало известно о критической изношенности подвижного состава городского метрополитена и прогрессирующем ветшании его инфраструктуры. Для ремонтно-строительных работ были привлечены иностранные подрядчики, отмечается в сообщении.
«Как следует из оперативной информации, подрядные организации из Польши и Турецкой Республики, получив авансовые платежи за работы в харьковской подземке, в одностороннем порядке прекратили деятельность на территории Украины. В качестве официальной причины называется военная опасность. Однако до настоящего момента никаких работ по контрактам выполнено не было, что также указывает на риски нецелевого расходования средств», — говорится в телеграм-канале УВД ВГА Харьковской области.
Помимо этого, выявлена коррупционная схема украинских властей, по которой Харьков получит в аренду на три года 16 троллейбусов за 17 млн гривен от подконтрольного ВСУ Краматорска.
В УВД отметили, что высока вероятность нецелевого использования бюджетных средств и их последующего «отмывания». При этом ключевой элемент — прогнозируемое изменение оперативной обстановки. Тогда Краматорску не вернут автобусы, «а уплаченные Харьковом средства будут считаться безвозвратно утраченными», заключили в УВД ВГА Харьковской области.