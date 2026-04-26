Польские и турецкие подрядчики взяли аванс за ремонт метро в Харькове

«Как следует из оперативной информации, подрядные организации из Польши и Турецкой Республики, получив авансовые платежи за работы в харьковской подземке, в одностороннем порядке прекратили деятельность на территории Украины. В качестве официальной причины называется военная опасность. Однако до настоящего момента никаких работ по контрактам выполнено не было, что также указывает на риски нецелевого расходования средств», — говорится в телеграм-канале УВД ВГА Харьковской области.