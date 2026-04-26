ERR: Эстонский патрульный катер из-за неисправности зашёл в российские воды

У судна возникла техническая неисправность, а сильный ветер не позволил удержаться на месте даже с помощью якоря. Трёх членов экипажа вместе с катером отнесло на территорию России.
Эстонская сторона сообщила о случившемся российским пограничникам. Спустя примерно 15 минут экипаж M-32 справился с ситуацией и вернулся в родные воды. Пострадавших и повреждений нет.
Ранее сообщалось, что Эстония вызвала российского дипломата из-за ледокола «Мурманск». В МИД страны заявили, что судно якобы вошло в территориальные воды страны без разрешения.
