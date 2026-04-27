Неизвестные с пистолетами напали на семейную пару в Альметьевске

В Альметьевске неизвестные с пистолетами напали на семейную пару. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел на улице Чернышевского. Когда нападавшие открыли огонь, мужчина спрятался за припаркованной машиной, а его жена в панике убежала к ближайшему подъезду и умоляла жильцов открыть дверь. Дождавшись, когда у одного из нападавших закончились патроны, мужчина выбежал из укрытия и бросился на злоумышленника с ножом. Сообщается, что участников потасовки задержали, говорится в сообщении.
По данным «Известий», пара расписалась всего за два дня до происшествия. На следующий день после свадьбы у мужчины произошла драка с одним из участников нападения. Очевидцы предполагают, что сегодня они пришли отомстить.
26 апреля неизвестный открыл огонь из травматического оружия по людям в харьковском метрополитене.
Это уже третий подобный инцидент на Украине за последнее время. 18 апреля в Киеве вооруженный автоматом мужчина заперся в супермаркете «Велмарт» и взял нескольких человек в заложники. Перед этим он открыл стрельбу по случайным прохожим. На месте происшествия работал спецназ.