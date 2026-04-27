Неизвестные с пистолетами напали на семейную пару в Альметьевске

Инцидент произошел на улице Чернышевского. Когда нападавшие открыли огонь, мужчина спрятался за припаркованной машиной, а его жена в панике убежала к ближайшему подъезду и умоляла жильцов открыть дверь. Дождавшись, когда у одного из нападавших закончились патроны, мужчина выбежал из укрытия и бросился на злоумышленника с ножом. Сообщается, что участников потасовки задержали, говорится в сообщении.