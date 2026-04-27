Два человека погибли в огненном ДТП с грузовиком в Ленобласти

Удар был настолько сильным, что легковушка загорелась. В машине находились два человека — водитель и пассажир. Оба погибли на месте.
На трассе работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Причины аварии и обстоятельства, приведшие к лобовому столкновению, выясняются.
Ранее сообщалось о ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, где на пересечении трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и грузовик. Двое погибли, пострадавших — 25. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
