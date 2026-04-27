Полиция в Татарстане задержала участников конфликта со стрельбой

Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой из пневматического оружия в Альметьевске.

Источник: ГУ МВД

В Альметьевске произошёл конфликт между несколькими людьми, который перерос в стрельбу из пневматического оружия. Инцидент случился во дворе одного из домов на улице Чернышевского, после чего на место прибыли сотрудники полиции, сообщили в МВД РФ.

В ходе ссоры один из участников сделал несколько выстрелов, в результате чего пострадал человек. Ему оказали медицинскую помощь, после чего он был отпущен, так как серьёзных угроз для жизни не зафиксировано.

Все участники происшествия были задержаны и доставлены в отделение полиции. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее возле кампуса Университета Индианы в американском Блумингтоне (штат Индиана) произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум девять человек.