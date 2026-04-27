AFP: на востоке Чада в межобщинном столкновении погибли 42 человека

НАЙРОБИ, 27 апреля. /ТАСС/. Межобщинное столкновение на востоке Чада унесло жизни более 40 человек. Об этом сообщило 26 апреля агентство Agence France-Presse.
По его данным, инцидент произошел в регионе Вади-Фира. «Конфликт вспыхнул после спора двух семей из-за колодца, — заявил представитель правительства в регионе Брахим Исса Гальмайе. — Погибли по меньшей мере 42 человека».
Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде являются распространенным явлением на востоке Чада. По оценке неправительственной организации International Crisis Group, в период с 2021 по 2024 год из-за подобных конфликтов погибли более 1 тыс. человек, около 2 тыс. получили ранения.