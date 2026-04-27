Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бронепленка на окнах больницы спасла жизнь пациенту в Севастополе при атаке БПЛА

Пациент городской больницы № 1 в Севастополе, в палату которого попали осколки беспилотника, выжил благодаря специальной бронепленке на окнах. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля во время массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один пациент пострадал, но получил лишь незначительную травму.

— То, что бронепленкой вовремя было все обклеено, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную. Соответственно, врачи отреагировали и смогли эту проблему решить, — сказал Развожаев в беседе с ТАСС.

Ранее губернатор сообщил, что около 100 беспилотников ВСУ совершили атаку на Севастополь в ночь на воскресенье, 26 апреля.

В этот же день Развожаев сообщил, что при атаке ВСУ на Севастополь, по предварительным данным, повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше