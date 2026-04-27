Бронепленка на окнах больницы спасла жизнь пациенту в Севастополе при атаке БПЛА

Пациент городской больницы № 1 в Севастополе, в палату которого попали осколки беспилотника, выжил благодаря специальной бронепленке на окнах. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Инцидент произошел в ночь на 26 апреля во время массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один пациент пострадал, но получил лишь незначительную травму.
— То, что бронепленкой вовремя было все обклеено, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную. Соответственно, врачи отреагировали и смогли эту проблему решить, — сказал Развожаев в беседе с ТАСС.
Ранее губернатор сообщил, что около 100 беспилотников ВСУ совершили атаку на Севастополь в ночь на воскресенье, 26 апреля.
В этот же день Развожаев сообщил, что при атаке ВСУ на Севастополь, по предварительным данным, повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.