ИИ показал голливудскую версию видео стрельбы из отеля, которое выложил Трамп

Президент США Дональд Трамп лично опубликовал в соцсети Truth Social видео с камер наблюдения, запечатлевшее момент, как вооружённый стрелок пробегает мимо сотрудников Секретной службы прямо в холле отеля Washington Hilton. Охрана мгновенно реагирует — агенты выхватывают оружие и открывают огонь вслед нападавшему.

Источник: Life.ru

Дональд Трамп опубликовал видео инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton. Видео © Truth Social / realDonaldTrump.

Правда, качество исходной записи оставляло желать лучшего. Один из пользователей Х не поленился и прогнал видео через нейросеть, чтобы повысить чёткость. Результат получился спорным, но от того ещё более жутким. Сам энтузиаст честно признался: «Видеозапись была низкого качества, и кажется, ИИ придумал некоторые вещи, чтобы заполнить пробелы, но это лучше, чем ничего».

Энтузиаст улучшил видео инцидента в отеле Washignton Hilton с помощью ИИ. Видео © Х / sethweathers.

Напомним, инцидент произошёл накануне во время торжественного приёма Ассоциации журналистов Белого дома. Подозреваемым оказался некий Коул Томас Аллен, который попытался прорваться через зону досмотра. Сотрудники Секретной службы сработали чётко -стрелок был нейтрализован, никто из гостей и первых лиц не пострадал. Трамп, который в тот момент находился внутри, не пострадал физически, но был взбешён уровнем защиты.

Ранее Life.ru писал, что после стрельбы во время банкета журналистов в Washington Hilton Дональд Трамп жёстко раскритиковал отель, назвав его «не очень безопасным», и вновь поднял давнюю боль: Белому дому позарез нужен собственный бальный зал. Чтобы в следующий раз первые лица не рисковали попасть под пули, а приёмы проходили под надёжной крышей родной резиденции.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше